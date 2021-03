Cambia il colore delle Regioni: chi passa in arancione e rosso (Di giovedì 25 marzo 2021) Rosa Scognamiglio A partire da lunedì 29 marzo le Regioni cambieranno nuovamente colore. In dubbio il Veneto, la Lombardia resta invece in zona rossa Cambia ancora il colore delle Regioni. Zona rossa per Lombardia e Valle d'Aosta mentre Lazio e Toscana potrebbero finire in arancione da lunedì 29 marzo. È quanto emergerebbe dal report delle Regioni, documento che sarà consegnato domani al ministro Roberto Speranza in occasione della consuetudinaria cabina di regia con gli esperti del Comitato tecnico scientifico. Secondo le previsioni del Corriere della Sera, resta in bilico la fascia di colorazione per il Veneto. La Pasqua, invece, sarà blindatissima per tutti. Dal 3 al 5 aprile, infatti, ci saranno limitizioni ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 marzo 2021) Rosa Scognamiglio A partire da lunedì 29 marzo lecambieranno nuovamente. In dubbio il Veneto, la Lombardia resta invece in zona rossaancora il. Zona rossa per Lombardia e Valle d'Aosta mentre Lazio e Toscana potrebbero finire inda lunedì 29 marzo. È quanto emergerebbe dal report, documento che sarà consegnato domani al ministro Roberto Speranza in occasione della consuetudinaria cabina di regia con gli esperti del Comitato tecnico scientifico. Secondo le previsioni del Corriere della Sera, resta in bilico la fascia di colorazione per il Veneto. La Pasqua, invece, sarà blindatissima per tutti. Dal 3 al 5 aprile, infatti, ci saranno limitizioni ...

Advertising

MartinaMannino9 : @PAZZESK4 Ma perché cambia colore ? - lix_horanghae : ok amo ora cambia colore magari nero o rosso ???????????????????????????????????? ti prego yuta - RANOCCHlO : quello cambia il colore dei capelli come fossero mutande. Un po' come Hyuk ad agosto 2020 - MatteoBandit2 : @_GrayDorian @francescatotolo ???????? lo stesso marito che, in 8 casi su 10, non si accorge di quando la moglie cambia… - NayioArtisan : RT @meryanne61: Senza la paura, la vita cambia colore. -