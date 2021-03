Calcio | Mancini | ‘ottimo primo tempo | potevamo fare meglio nella ripresa’

(Di giovedì 25 marzo 2021) Parma, 25 mar. – (Adnkronos) – “Ilè stato perfetto perché abbiamo fatto due gol efarne anche altri. Le giocate erano veloci, invece nel secondoabbiamo tenuto più palla e a farla girare meno veloce ma dopo cinque mesi ci può anche stare”. Il ct della Nazionale, Roberto, commenta così la vittoria per 2-0 sull’Irlanda del Nord nelle qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. “L’Irlanda del Nord è una squadra molto fisica e nel secondonoi abbiamo sbagliato un po’ troppo ma, ripeto, ci sta -aggiungea Rai Sport- Le assenza di Jorginho e Barella hanno pesato? No perché Pellegrini e Locatelli hanno fatto un’ottima partita”. Infine il ct commenta il ritorno al gol di Ciro Immobile. “Per un attaccante è fondamentale segnare. ...

Agenzia_Ansa : Mondiali 2022: Italia batte Irlanda del Nord 2-0. I gol di Berardi e Immobile #italianordirlanda FOTO #ANSA - SkySport : Daniele De Rossi torna in Nazionale: sarà collaboratore tecnico di Mancini - fonar_apteka : RT @tuttosport: #Mancini: 'Nel primo tempo #Italia perfetta, da rivedere la ripresa' - Prince17237 : @marco_rogerio_ Mi vergogno di certi colleghi di tifo. Poi oggi Mancini, Bastoni, Acerbi per il calcio che si DEVE… - tuttosport : #Mancini: 'Nel primo tempo #Italia perfetta, da rivedere la ripresa' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Mancini

Robertosi gode i primi tre punti sulla strada di Qatar 2022, ma è evidente che non tutto gli è piaciuto. "Il primo tempo è stato ottimo, il secondo tempo lo rivedremo perché potevamo fare meglio. I ...... nel secondo tempo non l'abbiamo fatta un granché ma quello che piace da quando è arrivato... Il tifo deloggi manca di più, speriamo che agli Europei si possa giocare con il pubblico. ...CALCIO Era una partita «delicata», la prima delle qualificazioni per Qatar 2022, aveva detto Mancini: l’Italia ne è uscita bene: 2-0, reti di Berardi (forse il migliore) e Immobile (rigenerato). L’Ita ..."E' importante non aver subito gol anche se oggi nel secondo tempo abbiamo sbagliato tanto a livello tecnico. Dobbiamo migliorare nella fase di possesso. (ANSA) ...