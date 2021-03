Bologna, studenti del Salvemini volano con un drone a casa di un compagno (Di giovedì 25 marzo 2021) BOLOGNA – Un esercizio di ‘didattica dal cielo’ che commuove: un drone si alza in volo pilotato dagli studenti del laboratorio ‘Droneline’ dell’istituto ‘Salvemini’ di Casalecchio di Reno (Bologna) e si presenta davanti al balcone di un compagno di classe, costretto in casa. La ‘scuola che vola’ ha di nuovo colpito nel segno, realizzando l’ennesima iniziativa destinata a commuovere. E Virgilio, lo studente che riceve la visita a sorpresa è il primo a saltare di gioia, letteralmente: esplode in un’emozione incontenibile e salta come un grillo mentre sua mamma Claudia vedendo il drone esclama “è qua è qua, è proprio di fronte a noi, non ci credo!”. Leggi su dire (Di giovedì 25 marzo 2021) BOLOGNA – Un esercizio di ‘didattica dal cielo’ che commuove: un drone si alza in volo pilotato dagli studenti del laboratorio ‘Droneline’ dell’istituto ‘Salvemini’ di Casalecchio di Reno (Bologna) e si presenta davanti al balcone di un compagno di classe, costretto in casa. La ‘scuola che vola’ ha di nuovo colpito nel segno, realizzando l’ennesima iniziativa destinata a commuovere. E Virgilio, lo studente che riceve la visita a sorpresa è il primo a saltare di gioia, letteralmente: esplode in un’emozione incontenibile e salta come un grillo mentre sua mamma Claudia vedendo il drone esclama “è qua è qua, è proprio di fronte a noi, non ci credo!”.

