Boldrini prova a difendersi dopo la bufera

(Di giovedì 25 marzo 2021) Laurasi difendeil caso scatentato dalla ex collaboratrice e dalle ex domestica: “Attacchi aberranti dalla stampa, sono manifestazioni di odio” “La mia collaboratrice abita a Lodi e la Camera è a Roma. Si tratta quindi di una distanza consistente. Non mi sono mai lamentata di lei perché era brava e disponibile. La sua… L'articolo Corriere Nazionale.

Accusata dalle sue ex collaboratrici di averle maltrattate e mal pagate Lauraa difendersi e contrattacca i giornali di destra per il 'fango' contro di lei (anche se la notizia è stata ...E' accusata dalle sue ex collaboratrici di averle maltrattate e mal pagate ma Lauraa difendersi e contrattacca i giornali di destra per il 'fango' contro di lei (anche se la notizia è stata pubblicata sul Fatto Quotidiano , a firma di Selvaggia Lucarelli ). Insomma, è ...L’ex presidente della Camera si difende dalle accuse: «Soltanto un ritardo del Caf». Ma la giornalista del Il Fatto insiste: «Sono già passati dieci mesi» ...Laura Boldini rigetta le accuse, ma il fondamentalista Mario Adinolfi dice di averla condannata senza processo perché lui se ne frega della presunzione di innocenza.