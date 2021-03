Bce | spread Italia in calo notevole con il governo Draghi

(Di giovedì 25 marzo 2021) La Banca centrale europea osserva nel suo Bollettino economico che i differenziali dei titoli di Statoni sono diminuiti notevolmente nel periodo precedente la formazione del nuovodell’ex presidente della Bce Mario. Loha raggiunto un nuovo minimo pluriennale ma ci si aspetta che tornerà a crescere. Bce: locala, ecco cosa dichiara il Consiglio “In particolare – si osserva nella pubblicazione – durante il periodo in esame, i differenziali di rendimento a dieci annini e portoghesi si sono ridotti di 12 e 1 punti base, attestandosi rispettivamente allo 0,73% e allo 0,30%.Nello stesso periodo, i differenziali a dieci anni tedeschi, francesi e spagnoli sono lievemente aumentati di 1, 1 e 6 punti base, rispettivamente, arrivando al -0,26 per ...

