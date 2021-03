Baglio | ”Italiano è un predestinato”

Leggi su retecalcio

(Di giovedì 25 marzo 2021) Trapani, Francesco Paolo, ex presidente: “è un, sicuramente andrà in una big. Napoli? Lo raccomando caldamente” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Francesco Paolo, ex presidente del Trapani, sue su altro. Queste le sue parole: SUALLENATORE “Ho avutoper un breve periodo, fino a quando non siamo andati in Serie B. Io non sono un grande tecnico di calcio, anzi sono un ignorante. Peròmi fece una grandissima impressione, una persona modesta ma capace. Mi impressionarono due cose: la capacità di organizzare la squadra, metterla in campo. Vedendo giocare il Trapani si aveva la sensazione di ascoltare un’orchestra, i giocatori si trovavano a ...