AstraZeneca | viaggio nella Catalent di Anagni che «infiala» a ritmi record

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il sito finito al centro del braccio di ferro Ue-Uk confeziona 1,5 milioni di dosi al giorno. Per i lavoratori, retribuzione superiore del 10-15% alla media

Nella giornata di oggi alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccinia Chiavari e hanno proseguito il loro, sempre grazie ai mezzi di ...... corriere di Poste Italiane, che si occupano della consegna di 5.400 vaccini, che sta ... attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini e hanno concluso il loro, ...2' di lettura. Nella lotta al Covid lo stabilimento Catalent di Anagni (Frosinone) è balzato agli onori della cronaca per le 29 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca contese tra l’Europa e Regno Unit ...La lite durante il Consiglio Europeo sulle 10 milioni di dosi di Pfizer è l'emblema delle difficoltà dell'Unione: la speranza è quella di ricevere dagli Usa il loro surplus dei vaccini, visto che Oltr ...