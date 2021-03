Asl Rm 5: continuano reclutamento e incremento personale (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – Proseguono le azioni per l’incremento del personale all’interno della ASL Roma 5. Pubblicati due nuovi bandi per il reclutamento di 29 Dirigenti medici disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (scadenza 11/04/2021) e 7 Dirigenti medici disciplina Anestesia e Rianimazione (scadenza 22/04/2021) a tempo pieno e indeterminato. Lo scrive in una nota l’Asl Roma 5. “Si tratta di ulteriori azioni che hanno come obiettivo quello allineare i servizi offerti con le risorse di personale disponibile- spiega il Direttore generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito- per dare ulteriore impulso alle attivita’ aziendali e sostegno al personale gia’ in forza all’Azienda. Siamo una ASL complessa ed eterogenea che ha grandi strutture e potenzialita’”. Bando per 29 Dirigenti medici ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – Proseguono le azioni per l’delall’interno della ASL Roma 5. Pubblicati due nuovi bandi per ildi 29 Dirigenti medici disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (scadenza 11/04/2021) e 7 Dirigenti medici disciplina Anestesia e Rianimazione (scadenza 22/04/2021) a tempo pieno e indeterminato. Lo scrive in una nota l’Asl Roma 5. “Si tratta di ulteriori azioni che hanno come obiettivo quello allineare i servizi offerti con le risorse didisponibile- spiega il Direttore generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito- per dare ulteriore impulso alle attivita’ aziendali e sostegno algia’ in forza all’Azienda. Siamo una ASL complessa ed eterogenea che ha grandi strutture e potenzialita’”. Bando per 29 Dirigenti medici ...

Advertising

scrocknroll : @Tboeri @mariannaaprile Gli operatori sanitari con p. Iva continuano ad attendere di essere convocati dalle ASL. So… - Rey8113 : @Pistogolblasta2 @gianpy_italy Ma non l ha capito nessuno giornalisti compresi , continuano a parlare,parlare,non h… - sa_ambro : RT @Anna_1897: Ma come può essere regolare un campionato che permette, alle ASL/ATS di una STESSA regione, di rinviare a piacimento le gare… - News_24it : LATINA- Continuano a lievitare i contagi in provincia di Latina e i vertici dell'ASL hanno sentito il prefetto e i… - fabiopao : #InterSassuolo nel rinvio ci guadagna solo il Sassuolo che ha giocato l'altro giorno, la lega addebita il bonus cov… -