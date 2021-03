Amatrice | Di Berardino | addolorato per scomparsa Fontanella

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – “Sono profondamenteper ladi Antonio, una grande perdita personale e per la comunita’ di. Un sentito messaggio di cordoglio va alla famiglia del Sindaco. Sabato saro’ presente ai funerali in rappresentanza della Regione. Come istituzione, ora piu’ che mai, continueremo a essere vicini alle famiglie e al territorio, raccogliendo anche il prezioso lavoro portato avanti da”. Cosi’ in una nota Claudio Di, assessore al Lavoro, Scuola e Politiche per la ricostruzione della Regione Lazio.