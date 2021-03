Acqua amara (di Veronica Di Benedetto Montaccini) (Di giovedì 25 marzo 2021) Sostieni questa inchiesta Nella provincia italiana con le bollette più care in assoluto, il livello di arsenico contenuto nell’Acqua pubblica è il più elevato d’Italia. Tra connivenze politiche e favoritismi ad personam, la mala gestione idrica da parte della società Talete S.p.a. ha trasformato un bene inalienabile come l’Acqua in merce su cui lucrare. A danno di 350mila cittadini. Nessuno ne parla, ma si tratta di una delle “più grandi emergenze umanitarie d’Europa”, come l’hanno definita i medici dell’Isde ( International Society of Doctors for the Environment). Questa è Acqua amara, inchiesta video totalmente finanziata da TPI sulla gestione dell’Acqua pubblica nel viterbese. La potete visionare per intero gratuitamente, ma per un giornale indipendente sostenere il giornalismo investigativo ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 marzo 2021) Sostieni questa inchiesta Nella provincia italiana con le bollette più care in assoluto, il livello di arsenico contenuto nell’pubblica è il più elevato d’Italia. Tra connivenze politiche e favoritismi ad personam, la mala gestione idrica da parte della società Talete S.p.a. ha trasformato un bene inalienabile come l’in merce su cui lucrare. A danno di 350mila cittadini. Nessuno ne parla, ma si tratta di una delle “più grandi emergenze umanitarie d’Europa”, come l’hanno definita i medici dell’Isde ( International Society of Doctors for the Environment). Questa è, inchiesta video totalmente finanziata da TPI sulla gestione dell’pubblica nel viterbese. La potete visionare per intero gratuitamente, ma per un giornale indipendente sostenere il giornalismo investigativo ...

Ultime Notizie dalla rete : Acqua amara L'arte e il "saluto" che ha cambiato la storia Maestro di Castelseprio, Maria che beve l'acqua amara, IX - X secolo, Chiesa di Santa Maria Foris Portas, Castelseprio Il calice amaro Infine, ricorda Barbagallo, alla scena dell'Annunciazione sono ...

Presidente Mattarella, l'Italia è unita solo a parole. Il Sud è abbandonato ed è poverissimo La lettura delle pagine della storia sanno offrirci la risposta, che è, purtroppo, un'amara ... Difatti, ha ospedali ridotti a pezzi, ha alcune città addirittura con poca acqua e vive situazioni da ...

Acqua amara: il trailer TPI Acqua amara: il trailer Questa è Acqua Amara, un’inchiesta totalmente finanziata da TPI sulla gestione dell’acqua pubblica nel viterbese. La potrete visionare per intero gratuitamente, ma per un giornale indipendente sostene ...

Acqua, a ogni piatto la sua. Ecco come abbinarla a tavola in 10 mosse Naturali, frizzanti, effervescenti: le acque non sono tutte uguali. Proprio per questo, a tavola, vanno scelte con attenzione. Solo così si esalta al meglio ogni singola portata ...

