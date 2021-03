61enne di Alzano guarito dal Covid Vince pure la lotta con la burocrazia

(Di giovedì 25 marzo 2021) Dimessosi dalle Poste, per motivi di salute confidava nella pensione, ma all’Inps non risultavano i contributi figurativi. Questione risolta, dopo 4 anni.

Apri chiudi aggiorna libretti postali e buoni fruttiferi per una vita, ora che è il momento di andare in pensione, per Angelo Colombo, 61 anni di Alzano Lombardo, s’è aperta un’Odissea. Quasi più ...