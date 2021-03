Vieri | “Vedere Ibrahimovic in campo alla sua età mi fa pensare di aver smesso troppo presto…”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Nella sua intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Christianha parlato anche di Zlatane di quello che l'attaccante svedese sta facendo a 39 anni con la maglia del Milan. Gesta che nell'ex attaccante anche della Nazionale hanno scaturito emozioni contrastanti: "SeIbra così a 39 mi ha fattodipresto? Miliardi di volte: farlo a 36 era straprestissimo, nonpresto", ha detto Bobo. "Se è un brutto segno che in A si possa ancora fare la differenza a 39 anni? In Italia si guarda solo all’età, che invece è bugiarda. Perché uno deve smettere a 39 anni se sta bene? E perché Mancini non deve chiamare Zaniolo a 19? Perché non ha debuttato in A? Dipende tutto dvoglia che hai ...

Poi bisogneràla scelta della Juventus che comunque sta seguendo il giocatore paragonato ao a Icardi. E per lui se si confermerà potrebbe muoversi anche il ct Mancini non per l'Europeo ...... da francobollare a cura del gigante di Terranuova Bracciolini ? E potete andare ai ... il "Nordahlino" di Marassi Sergio Brighenti , il capocannoniere Roberto, la fantasia al potere ...Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante di Inter, Juventus e Milan Bobo Vieri parla a 360 gradi del campionato e, in particolare, della lotta scudetto. Dice la sua anche sulla gestion ...L’ex attaccante della nazionale Bobo Vieri ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve est ...