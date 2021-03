Uomini e Donne: Ida Platano pronta a tornare in studio? (Di giovedì 25 marzo 2021) Uomini e Donne, anticipazioni. Ida Platano, intervistata dal magazine ufficiale, ammette la possibilità di rivederla al trono over. Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Ida Platano torna a parlare, intervistata dal magazine ufficiale della trasmissione. L’ex dama ha parlato di futuro, di Riccardo e di tanto altro. Ida ha anche ammesso che c’è Leggi su 2anews (Di giovedì 25 marzo 2021), anticipazioni. Ida, intervistata dal magazine ufficiale, ammette la possibilità di rivederla al trono over. Arrivano le ultime anticipazioni di. Idatorna a parlare, intervistata dal magazine ufficiale della trasmissione. L’ex dama ha parlato di futuro, di Riccardo e di tanto altro. Ida ha anche ammesso che c’è

Advertising

OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - Internazionale : Il responsabile dell’uccisione ad Atlanta di otto persone, in gran parte donne asiatiche, non aveva avuto solo una… - DPCgov : ???? Alluvioni, frane, incendi boschivi, ondate di calore… Grazie alle donne e agli uomini dei Centri Funzionali e d… - diegohp93 : @heydeIilah Ho fatto l'esempio del bidet appositamente. Ci riprovo: tu non conosci persone (uomini o donne) che si… - Kiguchifalcon : RT @OfficialSSLazio: Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono… -