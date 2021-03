Uomini e Donne, Alessia Cammarota ha perso il suo terzo figlio: le sue parole (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nelle scorse ore Alessia Cammarota, attraverso uno struggente messaggio pubblicato su Instagram, ha esternato la durezza del momento che sta attraversando: il bimbo che portava in grembo non ce l’ha fatta e la gravidanza si è purtroppo interrotta. Con estrema gioia nelle ultime settimane lei, Aldo Palmeri e i piccoli Leonardo e Niccolò avevano annunciato che si trattava di un altro maschietto. Una notizia che aveva riempito di gioia l’intera famiglia. Almeno fino a ieri. Ecco le parole di Alessia: Dallo staff di IsaeChia.it ci tiene a far sentire la vicinanza e il proprio caloroso, seppur virtuale abbraccio, alla famiglia Palmeri. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nelle scorse ore, attraverso uno struggente messaggio pubblicato su Instagram, ha esternato la durezza del momento che sta attraversando: il bimbo che portava in grembo non ce l’ha fatta e la gravidanza si è purtroppo interrotta. Con estrema gioia nelle ultime settimane lei, Aldo Palmeri e i piccoli Leonardo e Niccolò avevano annunciato che si trattava di un altro maschietto. Una notizia che aveva riempito di gioia l’intera famiglia. Almeno fino a ieri. Ecco ledi: Dallo staff di IsaeChia.it ci tiene a far sentire la vicinanza e il proprio caloroso, seppur virtuale abbraccio, alla famiglia Palmeri. L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

meb : Il personale sanitario italiano candidato al premio #Nobel per la Pace è una notizia che riempie di orgoglio tutti… - DPCgov : ???? Alluvioni, frane, incendi boschivi, ondate di calore… Grazie alle donne e agli uomini dei Centri Funzionali e d… - Corriere : In tutta Europa le donne continuano ad essere pagate meno degli uomini, in media il 25%. In Italia addirittura il 3… - cicciodevilla : RT @idiosincratica_: Voglio raccontarvi una cosa sul tema foto di donne rubate da uomini e condivise online. Quella sotto è la mia foto pro… - pvsassone : RT @PBerizzi: Una donna su tre subisce violenza dal partner. Ogni giorno nel mondo 137 donne vengono uccise da un famigliare. La storia atr… -