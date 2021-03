Un’ispezione dei Nas trova 29 milioni di dosi nascoste nei magazzini (Di mercoledì 24 marzo 2021) Le vaccinazioni stanno andando lentamente, troppo lentamente. Eppure, a quanto pare, le dosi non mancherebbero. Solo che anziché essere somministrate, vengono tenute chiuse in un magazzino di Anagni. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 21.267 unità e portano il totale a 3.440.862. Nelle L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Le vaccinazioni stanno andando lentamente, troppo lentamente. Eppure, a quanto pare, lenon mancherebbero. Solo che anziché essere somministrate, vengono tenute chiuse in un magazzino di Anagni. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 21.267 unità e portano il totale a 3.440.862. Nelle L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Agenzia_Ansa : Inviata un'ispezione dei Carabinieri NAS in uno stabilimento di produzione del vaccino AstraZeneca ad Anagni. I lot… - scuroscuroscuro : RT @perchetendenza: 'Belgio': Perché in un comunicato Palazzo Chigi ha reso noto che, su disposizione del ministro della Salute Speranza, t… - MrEfis79 : RT @Agenzia_Ansa: Inviata un'ispezione dei Carabinieri NAS in uno stabilimento di produzione del vaccino AstraZeneca ad Anagni. I lotti isp… - ValeRossignoli : RT @Agenzia_Ansa: Inviata un'ispezione dei Carabinieri NAS in uno stabilimento di produzione del vaccino AstraZeneca ad Anagni. I lotti isp… - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: Inviata un'ispezione dei Carabinieri NAS in uno stabilimento di produzione del vaccino AstraZeneca ad Anagni. I lotti isp… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’ispezione dei Gli contestano 13 milioni di euro di evasione «Ora deciderà il tribunale» IlGiunco.net