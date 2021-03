Una console in stile Nintendo Switch con Android 12 è in arrivo da Qualcomm (Di mercoledì 24 marzo 2021) Qualcomm starebbe valutando l'ipotesi di scendere in campo nel settore gaming con un proprio dispositivo. Ecco cosa sappiamo al momento L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 24 marzo 2021)starebbe valutando l'ipotesi di scendere in campo nel settore gaming con un proprio dispositivo. Ecco cosa sappiamo al momento L'articolo proviene da Tutto

Advertising

CaselliLorenzo : RT @TuttoAndroid: Una console in stile Nintendo Switch con Android 12 è in arrivo da Qualcomm - TuttoAndroid : Una console in stile Nintendo Switch con Android 12 è in arrivo da Qualcomm - cellicom : Che sorpresa Qualcomm! In arrivo una console Android simile a Nintendo Switch - infoitscienza : Che sorpresa Qualcomm! In arrivo una console Android simile a Nintendo Switch - Poor_Steve : @dario_head Se non hai mai avuto una console in vita tua la 4 ti può bastare e avanzare. Poi vengo a imparartela. P… -