Ultime Notizie Roma del 24-03-2021 ore 19:10 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno trovato la Commissione Europea ha chiesto al presidente del consiglio di verificare alcuni Lotti di vaccini presso uno stabilimento di produzione ad Anagni in provincia di Roma noto fonti italiane Mario Draghi ha informato il ministro della Salute Roberto Speranza il quale ha inviato un’ispezione che si è tenuta tra sabato e domenica ad opera dei Carabinieri del NAS filotti ispezionati sono risultati con destinazione Belgio tutti in uscita vengono controllati Intanto sono 278400 le dosi del vaccino astrazeneca arrivate Oggi all’alba militare di Pratica di Mare che saranno distribuite nelle prossime ore e tempo di pianificare le aperture e dopo esco in primis e le scuole se la situazione lo permette anche in zone rosse lo ha detto Mario ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 marzo 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno trovato la Commissione Europea ha chiesto al presidente del consiglio di verificare alcuni Lotti di vaccini presso uno stabilimento di produzione ad Anagni in provincia dinoto fonti italiane Mario Draghi ha informato il ministro della Salute Roberto Speranza il quale ha inviato un’ispezione che si è tenuta tra sabato e domenica ad opera dei Carabinieri del NAS filotti ispezionati sono risultati con destinazione Belgio tutti in uscita vengono controllati Intanto sono 278400 le dosi del vaccino astrazeneca arrivate Oggi all’alba militare di Pratica di Mare che saranno distribuite nelle prossime ore e tempo di pianificare le aperture e dopo esco in primis e le scuole se la situazione lo permette anche in zone rosse lo ha detto Mario ...

