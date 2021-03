Travaglia-Tiafoe in tv: data, orario e diretta streaming Masters 1000 Miami 2021 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Stefano Travaglia affronta Frances Tiafoe al primo turno del Masters 1000 di Miami 2021. Il giocatore di Ascoli fa il suo esordio nel primo ‘Mille’ della stagione sul cemento americano contro il padrone di casa. ‘Steto’ è reduce dal ko contro Fabio Fognini ad Acapulco: ora vuole rialzare la testa e prendersi un secondo turno alla portata. La partita è in programma nella giornata di giovedì 25 marzo, con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La copertura televisiva del torneo è affidata a Sky Sport con la diretta streaming disponibile su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti, cronache e highlights durante il torneo americano. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021) Stefanoaffronta Francesal primo turno deldi. Il giocatore di Ascoli fa il suo esordio nel primo ‘Mille’ della stagione sul cemento americano contro il padrone di casa. ‘Steto’ è reduce dal ko contro Fabio Fognini ad Acapulco: ora vuole rialzare la testa e prendersi un secondo turno alla portata. La partita è in programma nella giornata di giovedì 25 marzo, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La copertura televisiva del torneo è affia Sky Sport con ladisponibile su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti, cronache e highlights durante il torneo americano. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Travaglia Tiafoe Tennis ATP: Lorenzo Musetti, wild card per torneo di Cagliari dopo Miami ... Musetti va ad aggiungersi a Lorenzo Sonego e a Stefano Travaglia , presenti in un tabellone che, a ... ha sconfitto in fila l'argentino Diego Schwartzman , lo statunitense Frances Tiafoe e il bulgaro ...

Tennis: Atp Miami, 6 azzurri in tabellone, Musetti debutta contro Mmoh Sono 6 gli azzurri nel tabellone principale del torneo Atp Masters 1000 di Miami al via mercoledì. Stefano Travaglia, numero 70 del mondo, debutta contro lo statunitense Frances Tiafoe, numero 58 del ranking, che si è aggiudicato in tre set l'unico precedente, al primo turno degli Australian Open lo scorso ...

Analisi e pronostico su Francis Tiafoe - Stefano Travaglia del 25/03/2021 di Miami SuperNews Italia forza 9 a Miami: qualificati Lorenzi e Fabbiano, Gaio è lucky loser Al via oggi il Masters 1000 senza i big Djokovic e Nadal, la testa di serie n. 1 è Medvedev. Oggi in campo Travaglia e Gaio, entrano in tabellone dal secondo turno Fognini, Sinner e Sonego. Nel femmin ...

Miami Open, il sorteggio degli italiani Travaglia con Tiafoe, Caruso pesca Uchiyama, Musetti attende Mmoh. Fognini, Sinner e Sonego teste di serie già al secondo turno: per loro insidie Koepfer, Korda e Verdasco ...

