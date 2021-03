Tg Politico Parlamentare, edizione del 24 marzo 2021 (Di mercoledì 24 marzo 2021) La campagna vaccinale italiana punta a raggiungere quota 500mila somministrazioni al giorno in tempi brevi. Il presidente del consiglio Mario Draghi riferisce alle Camere sul Consiglio europeo e fissa gli obiettivi per l’Italia. Dopo Pasqua, spiega, si puo’ sperare di riaprire le scuole, se la situazione epidemiologica migliorera’. L’Italia, dice Draghi, e’ seconda in Europa. E non e’ neppure troppo lontana dalla Gran Bretagna in termini di doppie somministrazioni. Il premier ha invitato all’unita’ e alla leale collaborazione tra Stato e regioni. Non e’ pensabile che alcune abbiano trascurato i propri anziani per dare priorita’ a gruppi professionali forti di un qualche potere contrattuale. “Le regioni devono attenersi alle indicazioni del ministero della Salute”, e’ stato il richiamo del premier. IL PAPA TAGLIA GLI STIPENDI AI CARDINALI Leggi su dire (Di mercoledì 24 marzo 2021) La campagna vaccinale italiana punta a raggiungere quota 500mila somministrazioni al giorno in tempi brevi. Il presidente del consiglio Mario Draghi riferisce alle Camere sul Consiglio europeo e fissa gli obiettivi per l’Italia. Dopo Pasqua, spiega, si puo’ sperare di riaprire le scuole, se la situazione epidemiologica migliorera’. L’Italia, dice Draghi, e’ seconda in Europa. E non e’ neppure troppo lontana dalla Gran Bretagna in termini di doppie somministrazioni. Il premier ha invitato all’unita’ e alla leale collaborazione tra Stato e regioni. Non e’ pensabile che alcune abbiano trascurato i propri anziani per dare priorita’ a gruppi professionali forti di un qualche potere contrattuale. “Le regioni devono attenersi alle indicazioni del ministero della Salute”, e’ stato il richiamo del premier. IL PAPA TAGLIA GLI STIPENDI AI CARDINALI

