Svegliati amore mio: l’equivoco e la risposta di Diodato per “Fai rumore” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Stasera arriva su Canale 5 “Svegliati amore mio”, la nuova fiction con protagonista Sabrina Ferilli, ma a catturare l’attenzione è stata “Fai rumore” “Svegliati amore mio” è la nuova fiction di Canale 5 che partirà stasera in prima serata. Tra i protagonisti vi è Sabrina Ferilli che ritorna ad interpretare un ruolo dopo l’esperienza di “Tu si que vales” e quella di giudice nelle scorse edizioni del serale di “Amici”. C’è molta aspettativa intorno a questo nuovo progetto sia da parte di chi ci ha lavorato, sia da parte di Mediaset che in queste ultime settimane ha più volte proposto al suo pubblico lo spot pubblicitario con Sabrina Ferilli che dice “Svegliati amore mio, che sennò mamma non ce la fa”, arrivando anche a diventare virale. I più attenti, però, si sono ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) Stasera arriva su Canale 5 “mio”, la nuova fiction con protagonista Sabrina Ferilli, ma a catturare l’attenzione è stata “Fai” “mio” è la nuova fiction di Canale 5 che partirà stasera in prima serata. Tra i protagonisti vi è Sabrina Ferilli che ritorna ad interpretare un ruolo dopo l’esperienza di “Tu si que vales” e quella di giudice nelle scorse edizioni del serale di “Amici”. C’è molta aspettativa intorno a questo nuovo progetto sia da parte di chi ci ha lavorato, sia da parte di Mediaset che in queste ultime settimane ha più volte proposto al suo pubblico lo spot pubblicitario con Sabrina Ferilli che dice “mio, che sennò mamma non ce la fa”, arrivando anche a diventare virale. I più attenti, però, si sono ...

Advertising

DiodatoMusic : Visto che me lo state chiedendo in tanti vengo a dirvi che Fai rumore non è nella colonna sonora della fiction “Sve… - trash_italiano : Svegliati amore mio sennò mamma non ce la fa - ilmio3go : svegliati amore mio finale non mi sono sentito bene - fseviareggio : RT @fictionmediaset: Non l'ho mai conosciuta una come te! Da stasera anche noi scopriremo chi è Nanà, e per chi combatte. #SvegliatiAmoreMi… - fseviareggio : RT @fictionmediaset: #EttoreBassi a #Mattino5 parla della nuova serie in onda da stasera su #Canale5 ?? #SvegliatiAmoreMio una storia di ot… -