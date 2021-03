Sotheby' s vende all' asta la casa appartenuta a Giolitti

Leggi su agi

(Di mercoledì 24 marzo 2021) AGI – “A Cavour, nel centro del paese e situata ai piedi del parco naturale 'Rocca di Cavour', affascinante villa storicaall'onorevole Giovanni, nella quale lo statista amava trascorrere i mesi estivi”. Così l'annuncio di vendita di's Italia, che presenta la residenza nel torineseed ora in vendita per 680 mila euro. Un annuncio che ha mobilitato esponenti della cultura e della politica, che hanno presentato una petizione, prima firmataria l'ex presidente di Italia Nostra Torino Donatella D'Angelo, per chiedere allo Stato di acquistare l'immobile. Nel documento indirizzato al ministro della Cultura Dario Franceschini, si ricorda, tra le altre cose, che in questaci passava molto tempo, vi riceveva ...