Simona Ventura guarita dal Covid: “Un sollievo”, e su Bassetti… (Di mercoledì 24 marzo 2021) La conduttrice ha dato il lieto annuncio ai fan su Instagram, e non ha mancato di togliersi qualche sassolino dalla scarpa... L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 24 marzo 2021) La conduttrice ha dato il lieto annuncio ai fan su Instagram, e non ha mancato di togliersi qualche sassolino dalla scarpa... L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

trash_italiano : Simona Ventura vs Professor Bassetti - RaiNews : I vaccini come soluzione per uscire dalla pandemia scatenata dal Covid-19. L'invito a non avere timore di vaccinars… - MarioManca : Ilary spoilera Parasite Island come Mara Venier spoilerò Playa Desnuda e Simona Ventura spoilerò Playa Soledad. #isola - dinoforitaly : RT @ArmoniosiAccent: #Bassetti insulta Simona #Ventura perché ha osato curarsi dopo avere scoperto la positività al #covid. Il ciarlatano,… - zagoimpianti : RT @trash_italiano: Simona Ventura vs Professor Bassetti -