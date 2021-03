“Si apre un nuovo cantiere M5s-Pd” Le parole di Conte dopo l’incontro con Letta

(Di mercoledì 24 marzo 2021) C’è stato il primo attesissimo incontro tra Enrico, neosegretario del Pd, e Giuseppe, candidato in pectore alla guida del M5S. Al termine della loro chiacchierata,ha detto ai cronisti che è stato un “incontro molto proficuo, cordiale. Siundove prevarrà il dialogo, un confronto costante per soluzioni comuni per il paese”. Undove dem e grillini potranno collaborare, dunque. “Il Pd sarà l’interlocutore privilegiato delM5s”, ribadisce.Che cosa intenda, in pratica, per il futuro del suo partito,non si sbottona più di tanto: “Parlerò del progetto per il M5s quando sarà pronto. Sto lavorando a un progetto per rilanciarlo”. E sull’associazione Rousseau e la “sfida” interna al Movimento con ...

Advertising

stebellentani : Inizio primavera 2021. Giappone: apre il Super Nintendo World, il nuovo parco divertimenti giapponese della Mario B… - SalvatoreMerlo : RT @ilfoglio_it: VIDEO - 'Si apre un cantiere di dialogo con il Pd, che sarà l'interlocutore privilegiato del nuovo M5s', dice Giuseppe Con… - luce_lucialenzi : RT @Agenzia_Ansa: Incontro tra il segretario del Pd Enrico Letta e l'ex premier Giuseppe Conte: 'Si apre un cantiere - ha commentato Conte… - ilfoglio_it : VIDEO - 'Si apre un cantiere di dialogo con il Pd, che sarà l'interlocutore privilegiato del nuovo M5s', dice Giuse… - fisco24_info : Conte incontra Letta: 'Pd interlocutore privilegiato nuovo M5S': L'ex premier: 'Si apre un cantiere'. Sul Movimento… -

Ultime Notizie dalla rete : apre nuovo

EuNews

Siun cantiere dobbiamo lavorare per creare la giusta sinergia e nelM5S il PD sarà sicuramente un interlocutore privilegiato', ha detto l'ex premier Giuseppe Conte dopo l'incontro, durato ...Siun cantiere dobbiamo lavorare per creare la giusta sinergia e nelM5s il Pd sarà sicuramente un interlocutore privilegiato '. Un'interlocuzione destinata a partire già in vista delle ...Restano aperti, invece, in zona arancione ... Scuola, cosa cambia con le nuove zone rosse: chiudono istituti per 7 milioni di studenti Con il passaggio in zona rossa per molte Regioni, sempre ...Il deputato M5s lancia Italia Più 2050: Non siamo una corrente, manca il rapporto con i territori. Casaleggio? Il M5s non può farsi bloccare da un privato ...