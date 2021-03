Problemi con le app su Android? Ecco cosa fare (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono davvero tantissime le segnalazioni che hanno invaso il web riguardo al crash di moltissime applicazioni Android. Le chiusure improvvise sembrano causate da una componente di Android che serve a visualizzare i contenuti web all’interno delle varie app e Google ha già riconosciuto il problema. Mentre l’azienda americana lavora ad una soluzione, Ecco come risolvere temporaneamente il crash delle app su Android. Non un inizio della giornata tranquillo e felice quello di molti utenti Android. Sono tantissime le segnalazioni che hanno invaso Twitter, Reddit e i forum di supporto dei vari produttori di smartphone riguardo a degli improvvisi crash delle applicazioni. La maggioranza delle segnalazioni registrate da Downdetector ha riguardato Gmail ma sono davvero moltissime la applicazioni per il sistema ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono davvero tantissime le segnalazioni che hanno invaso il web riguardo al crash di moltissime applicazioni. Le chiusure improvvise sembrano causate da una componente diche serve a visualizzare i contenuti web all’interno delle varie app e Google ha già riconosciuto il problema. Mentre l’azienda americana lavora ad una soluzione,come risolvere temporaneamente il crash delle app su. Non un inizio della giornata tranquillo e felice quello di molti utenti. Sono tantissime le segnalazioni che hanno invaso Twitter, Reddit e i forum di supporto dei vari produttori di smartphone riguardo a degli improvvisi crash delle applicazioni. La maggioranza delle segnalazioni registrate da Downdetector ha riguardato Gmail ma sono davvero moltissime la applicazioni per il sistema ...

