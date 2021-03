Offerte Kena Mobile: tutte le promo a partire da 7.99 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Cari amici, anche oggi parliamo di tariffe telefoniche e in particolare ci dedichiamo alle Offerte Kena Mobile di questo mese, l’operatore virtuale di Tim che ha riscosso non poco successo tra gli utenti. Ma quali sono le promo di marzo del gestore? Scopriamo insieme i dettagli: Per Clienti ILIAD, POSTE LYCAMobile, altri MVNO e NUOVI NUMERI PER SEMPRE 9 ,99€mese 100 GIGA MINUTI e SMS ILLIMITATI Rete 4G (fino a 30 Mbps) Attivazione SIM e consegna GRATIS Per Nuovi Numeri PER SEMPRE 7 ,99€mese 50 GIGA MINUTI e SMS ILLIMITATI Rete 4G (fino a 30 Mbps) Attivazione 4,99€, SIM e consegna GRATIS scopri di più Per tutti gli Operatori PER SEMPRE 12 ,99€mese 70 GIGA MINUTI e SMS ILLIMITATI Rete 4G (fino a 30 Mbps) Attivazione SIM e consegna GRATIS tutte le Offerte si rinnovano ... Leggi su promotelefoniche (Di mercoledì 24 marzo 2021) Cari amici, anche oggi parliamo di tariffe telefoniche e in particolare ci dedichiamo alledi questo mese, l’operatore virtuale di Tim che ha riscosso non poco successo tra gli utenti. Ma quali sono ledi marzo del gestore? Scopriamo insieme i dettagli: Per Clienti ILIAD, POSTE LYCA, altri MVNO e NUOVI NUMERI PER SEMPRE 9 ,99€mese 100 GIGA MINUTI e SMS ILLIMITATI Rete 4G (fino a 30 Mbps) Attivazione SIM e consegna GRATIS Per Nuovi Numeri PER SEMPRE 7 ,99€mese 50 GIGA MINUTI e SMS ILLIMITATI Rete 4G (fino a 30 Mbps) Attivazione 4,99€, SIM e consegna GRATIS scopri di più Per tutti gli Operatori PER SEMPRE 12 ,99€mese 70 GIGA MINUTI e SMS ILLIMITATI Rete 4G (fino a 30 Mbps) Attivazione SIM e consegna GRATISlesi rinnovano ...

Advertising

zazoomblog : Offerte Kena Mobile: tutte le promo a partire da 7.99 - #Offerte #Mobile: #tutte #promo - Eva_Starz : RT @ScontrinoFelice: Passa a #KenaMobile: per te un buono da 10€ per fare la #spesa da #Carrefour, #Famila, Dok e A&O - lavororoma2 : Addetto/a vendita Kena Roma CC Romanina - promo_concorsi : Passa a Kena Mobile: per te un buono da 10€ per fare la spesa da Carrefour, Famila, Dok e A&O… - ScontrinoFelice : Passa a #KenaMobile: per te un buono da 10€ per fare la #spesa da #Carrefour, #Famila, Dok e A&O -