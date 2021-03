Nuovo decreto | Draghi punta a riaprire le scuole per i più piccoli

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il premier ha volutocon largo anticipo il dossier delle misure di contrasto al Covid, che scadono il 6 aprile, per confermare il sistema dei colori e decidere se mantenere le chiusure per una o due settimane dopo Pasqua

Per confermare il sistema regionale dei colori e delle fasce di rischio e decidere se mantenere le chiusure oppure consentire le prime riaperture servirà un, al quale il premier vuole ...Ilconferma quanto già stabilito dal Cura Italia e dal Rilancio. Disposta una proroga della sospensione delle attività fino al 31 gennaio 2022. A meno di violazioni. Si va di proroga in ...David Meccoli montecatini. Uno “scostamento” di bilancio un po’ “leggerino”, quello contenuto nel decreto Sostegni. Vero è che la coperta è corta, ma le risorse per le imprese (soprattutto alberghiere ...Sono online il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal Dl Sostegni. In attuazione dell’articolo 1 del Decreto legge n. 41, pubblicato ieri sulla Gazzett ...