MotoGP, GP Qatar: l'omaggio a Fausto Gresini (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Motomondiale sta per ripartire, questa volta senza Fausto Gresini . Il ricordo del manager imolese, scomparso il 23 febbraio dopo aver lottato per due mesi contro il Covid - 19, è ancora forte ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Motomondiale sta per ripartire, questa volta senza. Il ricordo del manager imolese, scomparso il 23 febbraio dopo aver lottato per due mesi contro il Covid - 19, è ancora forte ...

Advertising

SkySportMotoGP : ? Tutti gli orari del weekend del #QatarGP ???? ?? Attenzione agli orari di domenica ?? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - dianatamantini : MOTOGP - Scatta dal GP del Qatar la rincorsa alla conferma del titolo MotoGP per Joan Mir. Tanti rivali da cui guar… - corsedimoto : MOTOGP - Scatta dal GP del Qatar la rincorsa alla conferma del titolo #MotoGP per Joan #Mir. Tanti rivali da cui gu… - aspibhathena : RT @gponedotcom: L'omaggio a Fausto Gresini in Qatar: la sua foto nel box del team: L'immagine di Fausto vittorioso sulla Garelli campeggia… - Sport_Fair : #ValentinoRossi è il più vincente, ma nessuno dei piloti dell'ultimo podio sarà presente quest'anno in pista: recor… -