Monte di Procida, 10 anni dalla scomparsa di Michele Sovente: domani il via alle celebrazioni (Di mercoledì 24 marzo 2021) Al via gli eventi dedicati al decennale per la scomparsa di Michele Sovente organizzati dal Comune di Monte di Procida. Primo appuntamento domani, giovedì 25 marzo, alle ore 15, con la cerimonia istituzionale, che si svolgerà in assenza di pubblico in osservanza della normativa anti covid, e sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook “Comune di Monte di Procida” e in TV su Quarto Canale Flegreo, canale 648 del digitale terrestre. A Piazza “Michele Sovente” sarà deposta una corona di alloro in memoria del poeta. Interverranno alla cerimonia istituzionale il sindaco di Monte di Procida Peppe Pugliese, il Direttore del Parco Archeologico Campi Flegrei Fabio Pagano e ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 marzo 2021) Al via gli eventi dedicati al decennale per ladiorganizzati dal Comune didi. Primo appuntamento, giovedì 25 marzo,ore 15, con la cerimonia istituzionale, che si svolgerà in assenza di pubblico in osservanza della normativa anti covid, e sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook “Comune didi” e in TV su Quarto Canale Flegreo, canale 648 del digitale terrestre. A Piazza “” sarà deposta una corona di alloro in memoria del poeta. Interverranno alla cerimonia istituzionale il sindaco didiPeppe Pugliese, il Direttore del Parco Archeologico Campi Flegrei Fabio Pagano e ...

