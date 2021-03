Leone vede per la prima volta la sorellina: la reazione (Di mercoledì 24 marzo 2021) Chiara Ferragni ha postato via social la prima videochiamata in cui suo figlio Leone ha potuto vedere la sorellina Vittoria. Chiara Ferragni, la videochiamata di Leone: “Ciao Vittoria” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 marzo 2021) Chiara Ferragni ha postato via social lavideochiamata in cui suo figlioha potutore laVittoria. Chiara Ferragni, la videochiamata di: “Ciao Vittoria” su Notizie.it.

Advertising

azzurra61430778 : RT @Chiara_Bonati: Non ho ancora deciso se mi scioglie di più Leone che esclama “Ciao Vittoria!” quando la vede in videochiamata, o quella… - martina0797 : RT @mitremailcul0: FEDEZ FAI IL VIDEO DI QUANDO LEONE VEDE PER LA PRIMA VOLTA VITTORIA CHE SENNÒ LA MIA VITA NON VA AVANTI. @Fedez #ferragn… - MrsPadfoot_ : RT @Chiara_Bonati: Non ho ancora deciso se mi scioglie di più Leone che esclama “Ciao Vittoria!” quando la vede in videochiamata, o quella… - Chiara_Bonati : Non ho ancora deciso se mi scioglie di più Leone che esclama “Ciao Vittoria!” quando la vede in videochiamata, o qu… - sciumy : RT @mitremailcul0: FEDEZ FAI IL VIDEO DI QUANDO LEONE VEDE PER LA PRIMA VOLTA VITTORIA CHE SENNÒ LA MIA VITA NON VA AVANTI. @Fedez #ferragn… -