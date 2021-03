Lazio, Lotito: “Rinnovo Inzaghi? Non ho nulla da rispondere al padre di Simone” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Rinnovo di Simone Inzaghi? Non ho nulla da rispondere al padre, no comment“. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non fuga i dubbi sul futuro dell’allenatore con il club biancoceleste e in un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss non recplica a Giancarlo Inzaghi, papà di Simone e Filippo, che nelle scorse ore, in merito al Rinnovo del figlio, aveva detto che “Lotito ha tempi lunghi“. Il contratto dell’allenatore è in scadenza e al momento i dubbi su un prolungamento dell’accordo permangono. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021) “di? Non hodaal, no comment“. Il presidente della, Claudio, non fuga i dubbi sul futuro dell’allenatore con il club biancoceleste e in un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss non recplica a Giancarlo, papà die Filippo, che nelle scorse ore, in merito aldel figlio, aveva detto che “ha tempi lunghi“. Il contratto dell’allenatore è in scadenza e al momento i dubbi su un prolungamento dell’accordo permangono. SportFace.

Advertising

sportli26181512 : Inzaghi-Lotito, il grande freddo: i bookmaker ‘chiamano’ Gotti alla Lazio: Il rinnovo è in sospeso, in attesa di un… - sportface2016 : #Lazio, Claudio #Lotito non fuga i dubbi sul rinnovo di Simone #Inzaghi - MCalcioNews : Lazio, la 'non replica' di Lotito: 'Le parole del papà di Inzaghi? Non entro in dinamiche mediatiche'… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Inzaghi-Lotito, il grande freddo: i bookmaker 'chiamano' Gotti alla Lazio - lazio_magazine : SERIE A - Inzaghi-Lotito, il grande freddo: i bookmaker 'chiamano' Gotti alla Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Lotito Lazio, Lotito e il rinnovo di Inzaghi: "Nulla da dire" Claudio Lotito ha parlato del rinnovo di Simone Inzaghi rispondendo anche alle dichiarazioni del padre dell'allenatore Il rinnovo di Simone Inzaghi è senza alcun dubbio l'argomento caldo di questi giorni. A ...

Lotito: 'Rinnovo Inzaghi? No comment' Dopo le dichiarazioni di ieri da parte del padre del mister della Lazio , Radio Kiss Kiss Napoli ha raggiunto Claudio Lotito per un commento a caldo. Il Patron biancoceleste, però, non si è voluto ...

Mercato Lazio – Lotito ha deciso, ecco per chi spenderebbe 25 milioni Cittaceleste.it Lotito criptico: "Inzaghi-Napoli? Nulla da rispondere al papà. Rinnovo? No comment" "Rinnovo di Simone? Lotito ha tempi lunghi…". Aveva parlato così nella giornata di ieri Giancarlo Inzaghi, il papà dell’allenatore della Lazio. E a Radio Kiss Kiss Napoli, a distanza di poche ore, il ...

Lazio, Lotito: “Rinnovo Inzaghi? No comment” Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato del rinnovo di Simone Inzaghi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

Claudioha parlato del rinnovo di Simone Inzaghi rispondendo anche alle dichiarazioni del padre dell'allenatore Il rinnovo di Simone Inzaghi è senza alcun dubbio l'argomento caldo di questi giorni. A ...Dopo le dichiarazioni di ieri da parte del padre del mister della, Radio Kiss Kiss Napoli ha raggiunto Claudioper un commento a caldo. Il Patron biancoceleste, però, non si è voluto ..."Rinnovo di Simone? Lotito ha tempi lunghi…". Aveva parlato così nella giornata di ieri Giancarlo Inzaghi, il papà dell’allenatore della Lazio. E a Radio Kiss Kiss Napoli, a distanza di poche ore, il ...Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato del rinnovo di Simone Inzaghi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.