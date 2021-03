La cancelliera ammette lo sbaglio e fa un passo indietro

Advertising

claudeger55 : La cancelliera tedesca che ammette di aver sbagliato. Sembra un pezzo del film 2012, lo scienziato che parla col p… -

Ultime Notizie dalla rete : cancelliera ammette

Nel piano vaccinale comunitario,Timmermans, non è filato tutto liscio: " In situazioni di ... Latedesca Angela Merkel , parlando con i giornalisti della possibilità di utilizzare ...Draghiche ci sono stati problemi nella campagna di vaccinazione europea, nel modo in cui ... Latedesca ha detto che se le autorità europee approvano il vaccino russo bene, ...Berlino – Angela Merkel revoca il lockdown totale a Pasqua e ammette: “È stato un errore”. Lo scrive l’agenzia tedesca Dpa citando fonti informate a pochi minuti dall’inizio di un nuovo vertice fra go ...La doppia débâcle della Cdu nel Baden Wuerttemberg e in Renania Palatinato apre le porte a una coalizione semaforo tra ambientalisti, socialdemocratici e ...