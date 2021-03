Kate Middleton | look da sposa con il Principe William nel luogo delle nozze

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 24 marzo 2021) A circa dieci anni di distanza dal loro romantico matrimonio, Kate Middleton e il Principe William hanno fatto visita alla splendida Abbazia di Westminister, luogo in cui sono convolati a nozze di fronte a milioni di spettatori in tutto il mondo: certo, questa non è di certo la prima volta che i duchi di Cambridge fanno ritorno nella splendida chiesa britannica ma, probabilmente in vista del loro decimo anniversario (il 29 aprile) entrambi hanno colto l’occasione per ricordare la giornata in cui hanno detto sì. Come? Attraverso le loro scelte di stile, ovviamente.