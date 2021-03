Juventus, Ronaldo dovrà ridursi l’ingaggio se vuole tornare al Real Madrid (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo le parole di Pavel Nevded, il futuro di Cristiano Ronaldo sembrerebbe ancora in bianconero. In Spagna, però, rimane l’ipotesi di un suo ritorno al Real Madrid, anche se, per far si che si concretizzi, il talento portoghese dovrà essere disposto ad abbassarsi l’ingaggio. Alla Juventus Ronaldo percepisce 31 milioni di euro netti a stagione, mentre i blancos arriverebbero a 25 milioni. La Juve ascolterebbe comunque eventuali offerte per Ronaldo, ma per il cartellino servono almeno 25 milioni. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo le parole di Pavel Nevded, il futuro di Cristianosembrerebbe ancora in bianconero. In Spagna, però, rimane l’ipotesi di un suo ritorno al, anche se, per far si che si concretizzi, il talento portogheseessere disposto ad abbassarsi. Allapercepisce 31 milioni di euro netti a stagione, mentre i blancos arriverebbero a 25 milioni. La Juve ascolterebbe comunque eventuali offerte per, ma per il cartellino servono almeno 25 milioni. SportFace.

