Inzaghi | il profilo che intriga De Laurentiis | i diversi fattori che lo rendono ideale

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Secondo le indiscrezioni de La Repubblica Simonesarebbe in cima alla lista di De. La lista dei possibili sostituti di Gattuso è in … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi profilo

Così, mentre continua l'attesa per delle novità sul futuro di Simone, la Lazio monitora ... SENESI - Infine, ecco il terzo'olandese' finito nel mirino della Lazio. Si tratta di Marcos ......5 milini di euro in tre anni più eventuali bonus che porterebbero la cifra a 11,e la Lazio ... Uno è Ivan Juric dell'Hellas Verona, ma ilche piace di più alla società biancoceleste è ...Così, mentre continua l’attesa per delle novità sul futuro di Simone Inzaghi, la Lazio monitora tre calciatori ... SENESI – Infine, ecco il terzo profilo “olandese” finito nel mirino della Lazio. Si ...La Juventus starebbe valutando ogni opzione possibile per la panchina in caso di separazione con Andrea Pirlo a fine stagione: indiscrezioni provenienti dalla Spagna, e riportate da ...