Inverno 2020 2021 con dati inattesi | è davvero una sorpresa

Sta finendo quella che dovrebbe essere stata l'ultima grande ondata di freddo dell'Inverno, quando ormai è a tutti gli effetti iniziata la primavera. Il freddo marzolino ha chiuso una stagione invernale che di certo si è manifestata meglio rispetto allo scorso anno. Inverno appena trascorso a sorpresa è stato più caldo del normaleLe sensazioni che si sono avute è che l'Inverno di quest'anno abbia fatto il suo dovere, complice anche un Vortice Polare meno forte. In tal modo, le discese d'aria fredda artica hanno coinvolto a tratti l'Europa scendendo localmente fino alle latitudini mediterranee. Non sono mancate le fasi rigide, sebbene brevi e non così rilevanti, e nemmeno i periodi con neve fino in pianura. Le nevicate si sono però avute principalmente sul Nord Italia dove gli eventi nevosi dovrebbero rappresentare ...

