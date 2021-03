Innovazione: Linea Light Group, prima in Europa a produrre tecnologia luce antibatterica (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Linea Light Group, azienda italiana pioniera della tecnologia Led, è la prima azienda in Europa a produrre e utilizzare Environment Care Lighting, la tecnologia antibatterica capace di decontaminare le superfici e di abbattere fino al 70-80% la carica batterica non virale. Partendo dal brevetto Hins realizzato dall'University of Strathclyde di Glasgow, Linea Light Group è la prima realtà europea a utilizzare questa tecnologia in abbinata ad apparecchi illuminotecnici: nasce così una nuova luce per gli ambienti (Environment Care Lighting), disponibile per le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos/Labitalia) -, azienda italiana pioniera dellaLed, è laazienda ine utilizzare Environment Careing, lacapace di decontaminare le superfici e di abbattere fino al 70-80% la carica batterica non virale. Partendo dal brevetto Hins realizzato dall'University of Strathclyde di Glasgow,è larealtà europea a utilizzare questain abbinata ad apparecchi illuminotecnici: nasce così una nuovaper gli ambienti (Environment Careing), disponibile per le ...

