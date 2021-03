Il partito arabo potrebbe entrare in maggioranza con Netanyahu (Di mercoledì 24 marzo 2021) Benjamin Netanyhau vince le elezioni, ma forse le perde anche, con una novità clamorosa: l’ago della bilancia per formare un nuovo governo può essere il partito arabo che Bibi ha agganciato al suo carro negli ultimi mesi con una sua classifica manovra spericolata. Ra’am, il partito arabo di Mansour Abbas, che rappresenta gli arabi e i beduini del Sud di Israele, inclusi gli islamisti, ha infatti conquistato ben 5 seggi che possono essere cruciali (a dispetto degli exit polls che lo davano sotto la soglia di sbarramento facendo sbagliare tutti i commenti dei giornali di mercoledì). Mansour Abbas dimostra così che è stata vincente la sua scelta di lasciare l’Aventino permanente nel quale dal 1948 ad oggi si sono rifugiati i partiti arabi che rappresentano il 21% della popolazione di Israele. Questo, dopo che Netanyhau si ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 24 marzo 2021) Benjamin Netanyhau vince le elezioni, ma forse le perde anche, con una novità clamorosa: l’ago della bilancia per formare un nuovo governo può essere ilche Bibi ha agganciato al suo carro negli ultimi mesi con una sua classifica manovra spericolata. Ra’am, ildi Mansour Abbas, che rappresenta gli arabi e i beduini del Sud di Israele, inclusi gli islamisti, ha infatti conquistato ben 5 seggi che possono essere cruciali (a dispetto degli exit polls che lo davano sotto la soglia di sbarramento facendo sbagliare tutti i commenti dei giornali di mercoledì). Mansour Abbas dimostra così che è stata vincente la sua scelta di lasciare l’Aventino permanente nel quale dal 1948 ad oggi si sono rifugiati i partiti arabi che rappresentano il 21% della popolazione di Israele. Questo, dopo che Netanyhau si ...

