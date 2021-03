Il bollo auto non è stato «cancellato», ma le pendenze di chi non lo ha pagato tra il 2000 e il 2010 potrebbero essere condonate (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 22 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo dal titolo «Draghi cancella il bollo auto! Una mossa senza precedenti!», pubblicato il 4 marzo 2021 dal sito web Trend-online.com. Nell’articolo si legge che Mario Draghi avrebbe cancellato il bollo auto «con un vero e proprio colpo di teatro», grazie a un provvedimento contenuto nel dl Sostegni che «prevede l’azzeramento dei debiti emessi nel 2015». Si tratta di una notizia fuorviante e superata dagli eventi.. Innanzitutto, il provvedimento citato nell’articolo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e compare all’articolo 4 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021. Il testo di legge prevede che siano ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 22 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo dal titolo «Draghi cancella il! Una mossa senza precedenti!», pubblicato il 4 marzo 2021 dal sito web Trend-online.com. Nell’articolo si legge che Mario Draghi avrebbeil«con un vero e proprio colpo di teatro», grazie a un provvedimento contenuto nel dl Sostegni che «prevede l’azzeramento dei debiti emessi nel 2015». Si tratta di una notizia fuorviante e superata dagli eventi.. Innanzitutto, il provvedimento citato nell’articolo èpubblicato in Gazzetta Ufficiale e compare all’articolo 4 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021. Il testo di legge prevede che siano ...

