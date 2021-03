Forex | quali valute monitorare per la compravendita nei prossimi mesi?

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Proseguono i movimenti sul mercato valutario in attesa della ripresa economica, ormai prevista a partire dall’estate, in vista di un possibile allentamento delle misure restrittive per il Covid-19. Intanto, il cambio euro dollaro si muove ancora al ribasso, con il biglietto verde che continua a rafforzarsi sulla moneta unica. La sterlina inglese, invece, sembra essersi arrestata dopo i rialzi delle ultime settimane, mostrando una certa stabilità nei confronti dell’euro e del dollaro. Nel frattempo, il cross dollaro yen potrebbe confermare il trend positivo per la moneta nipponica, mentre la banca centrale giapponese porta avanti la sua strategia e mantiene bassi i rendimenti obbligazionari del Sol Levante. In Turchia la lira turca collassa, perdendo oltre il 17% dopo la notizia della rimozione del governatore Nacil Agbal da parte del presidente Erdogan, ritornando al centro ...