Ex cavaliere di Uomini e Donne escluso dall'Isola dei Famosi: le dure accuse al reality (Di mercoledì 24 marzo 2021) Giorgio Manetti, ex cavaliere di Uomini e Donne e spesso al centro delle storyline con Gemma Galgani, ha espresso il desiderio di approdare in Honduras per partecipare all'Isola dei Famosi. Stando alle dichiarazioni rilasciate su Nuovo Tv, tuttavia, pare che la sua candidatura non solo sia stata rigettata, ma sia addirittura caduta nel vuoto, non avendo nemmeno riceuto risposta. dure accuse sono dunque partite verso l'adventure game da parte dell'ex di Gemma Galgani; ecco le sue parole: "Non mi vogliono all'Isola dei Famosi. C'è qualcosa che blocca la mia partecipazione. Temono che io possa vincere a mani basse. Nemmeno la possibilità di un provino mi è stata data. Avrei preferito incassare un no che il silenzio."

