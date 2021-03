Dopo le dimissioni di Prandelli, torna Iachini sulla panchina della Fiorentina (Di mercoledì 24 marzo 2021) Iachini torna alla Fiorentina. È ufficiale, il tecnico ascolano ritorna sulla panchina che ha dovuto lasciare circa sei mesi fa. Ragioni di forza maggiore hanno imposto alla società viola una scelta di questo tipo. Martedì è stata la giornata decisiva che ha segnato il futuro di Prandelli sulla panchina viola. Prima le sue dimissioni, poi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Fiorentina esonera Iachini, al suo posto torna Cesare Prandelli E’ ripartita la Serie A, il riepilogo di questo primo weekend Le probabili formazioni di ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 24 marzo 2021)alla. È ufficiale, il tecnico ascolano riche ha dovuto lasciare circa sei mesi fa. Ragioni di forza maggiore hanno imposto alla società viola una scelta di questo tipo. Martedì è stata la giornata decisiva che ha segnato il futuro diviola. Prima le sue, poi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Laesonera, al suo postoCesareE’ ripartita la Serie A, il riepilogo di questo primo weekend Le probabili formazioni di ...

Advertising

fattoquotidiano : Un’operazione di facciata il cui esito non è per nulla scontato. È questo il vero senso del cambio ai vertici di Ar… - tvdellosport : ?? ULTIM’ORA Adesso è ufficiale: Beppe #Iachini torna sulla panchina della #Fiorentina. Il tecnico dirigerà in mat… - a_padellaro : SONDAGGI: ENRICO COME BRAD PITT - Vorrei tanto conoscere quell’0,8 % di elettori che il giorno prima (dimissioni di… - zazoomblog : Dopo le dimissioni di Prandelli torna Iachini sulla panchina della Fiorentina - #dimissioni #Prandelli #torna… - GIUSPEDU : RT @tvdellosport: ?? ULTIM’ORA Adesso è ufficiale: Beppe #Iachini torna sulla panchina della #Fiorentina. Il tecnico dirigerà in mattinata… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo dimissioni Iachini torna sulla panchina della Fiorentina Giuseppe Iachini torna alla guida della Fiorentina dopo le dimissioni di Cesare Prandelli ieri. Iachini era stato esonerato nel novembre scorso, Lo ha ufficializzato la società viola in un comunicato, sottolineando che il tecnico in mattinata ...

Marcucci resiste ma i suoi trattano con Letta ...il capogruppo uscente Delrio non solo ha accettato di tirarsi indietro rassegnando le dimissioni, ... Dopo aver usato la clava nel weekend suscitando non pochi malumori, Letta è tornato alla diplomazia. ...

Comune di Roma, dopo le dimissioni della compagna dell’assessore Lemmetti spunta il caso della nomina… Il Fatto Quotidiano Iachini torna sulla panchina della Fiorentina Giuseppe Iachini torna alla guida della Fiorentina dopo le dimissioni di Cesare Prandelli ieri. Iachini era stato esonerato nel novembre scorso, Lo ha ufficializzato la società v ...

Malattia polmonare persistente dopo Covid-19 Anche dopo la negativizzazione e le dimissioni dall’ospedale, una seppur piccola percentuale di pazienti sperimenta ancora problemi polmonari. Nello specifico, i ricercatori del Guy's and Saint Thomas ...

Giuseppe Iachini torna alla guida della Fiorentinaledi Cesare Prandelli ieri. Iachini era stato esonerato nel novembre scorso, Lo ha ufficializzato la società viola in un comunicato, sottolineando che il tecnico in mattinata ......il capogruppo uscente Delrio non solo ha accettato di tirarsi indietro rassegnando le, ...aver usato la clava nel weekend suscitando non pochi malumori, Letta è tornato alla diplomazia. ...Giuseppe Iachini torna alla guida della Fiorentina dopo le dimissioni di Cesare Prandelli ieri. Iachini era stato esonerato nel novembre scorso, Lo ha ufficializzato la società v ...Anche dopo la negativizzazione e le dimissioni dall’ospedale, una seppur piccola percentuale di pazienti sperimenta ancora problemi polmonari. Nello specifico, i ricercatori del Guy's and Saint Thomas ...