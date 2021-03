Diritti Tv Serie A 2021 - 2024, stallo. Sky / DAZN, pochi giorni per decidere (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nuovo nulla di fatto sui Diritti tv in Lega Serie A, ma la scadenza del 29 marzo si fa sempre più vicina. Lo stallo infatti sulle offerte di Sky e DAZN resta, anche se tra gli schieramenti qualcosa inizia a muoversi dopo settimane di trattative dietro le quinte. Nell'assemblea, infatti, sono stati... Leggi su digital-news (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nuovo nulla di fatto suitv in LegaA, ma la scadenza del 29 marzo si fa sempre più vicina. Loinfatti sulle offerte di Sky eresta, anche se tra gli schieramenti qualcosa inizia a muoversi dopo settimane di trattative dietro le quinte. Nell'assemblea, infatti, sono stati...

