Coronavirus, in Italia risalgono i positivi: sono 21.267. Altre 460 vittime (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ancora un nuovo aumento dei contagi da Coronavirus in Italia. Il numero dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore - secondo il bollettino del Ministero della Salute - è pari a 21.267 contro i 18.756 di ieri,...

