Cinema | addio a George Segal | star di commedie spensierate tra anni ’60 e ’70 Adnkronos 2

(Adnkronos) – Il 1973 è l'anno di "Una pazza storia d'amore", vestendo i panni di un ardente innamorato, ma anche del suo maggior successo, "Un tocco di classe", dove interpreta un dirigente di una società di assicurazioni con una moglie intelligente e bella ma prepotente. Con Jane Fonda recita in "Non rubare… Se non è assolutamente necessario" (1977), che racconta le vicende di un uomo e una donna pronti a ricorrere anche ad azioni criminose, pur di mantenere un elevato tenore di vita. Con Natalie Wood, Segal interpreta "L'ultima coppia sposata" (1980).Tuttavia la stella di Segal comincia a declinare nella seconda metà degli anni Settanta. Nonostante "Rollercoaster – Il grande brivido" (1977), "Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi d'Europa" (1978) e "Marito in prova" (1979), inizia per l'attore ...

