Benevento | c’è vita oltre lo Stadium | Inzaghi riparte da due parole

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Come l’assemblea d’istituto fissata a sorpresa nel giorno di un compito in classe, o l’improvviso sconto del 50% sul maglione in cima alla lista dei desideri. La vittoria di Torino ha capovolto la situazione in casa, ha ribaltato uno scenario da brividi con una gioia inattesa, resa ancor più bella dalle circostanze. La paura di non farcela a gestire la pressione da bassa classifica e l’insicurezza derivante da un lungo periodo senza trionfi sono evaporate nell’istante in cui Abisso ha fischiato tre volte. Ed è quantomeno singolare la coincidenza che vede protagonista proprio il direttore di gara palermitano, arbitro anche di quel-Spal che segnò il debutto con vittoria (2-0) dei giallorossi in serie B dopo anni di infernali maledizioni. Era l’agosto 2016, nel tabellino entrarono ...