A decidere le elezioni in Israele potrebbe essere un partito islamista (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lo spoglio delle schede è al 90% e Israele rischia un nuovo stallo. La coalizione del primo ministro Benjamin Netanyahu potrebbe non riuscire a conquistare i seggi necessari per formae un governo fermandosi a 59, due in meno rispetto alla maggioranza alla Knesset. Il Likud, il partito del premier, si conferma primo partito del Paese con 30 seggi. Al secondo posto c’è Yesh Atid del centrista Yair Lapid con 18 seggi. Seguono gli ultraortodossi di Shas a 9; Blu e bianco dell’ex alleato del premier, Benny Gantz, a 8; gli ultraortodossi di Giudaismo Unito nella Torah, l’ultradestra di Yamina guidata da Naftali Bennett e i laburisti tutti a 7; Nuova Speranza di Gideon Sa’ar, che sembrava poter essere la novità di questa tornata elettorale – la quarta in due anni – si ferma a 6 come Yisrael Beytenu e il ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lo spoglio delle schede è al 90% erischia un nuovo stallo. La coalizione del primo ministro Benjamin Netanyahunon riuscire a conquistare i seggi necessari per formae un governo fermandosi a 59, due in meno rispetto alla maggioranza alla Knesset. Il Likud, ildel premier, si conferma primodel Paese con 30 seggi. Al secondo posto c’è Yesh Atid del centrista Yair Lapid con 18 seggi. Seguono gli ultraortodossi di Shas a 9; Blu e bianco dell’ex alleato del premier, Benny Gantz, a 8; gli ultraortodossi di Giudaismo Unito nella Torah, l’ultradestra di Yamina guidata da Naftali Bennett e i laburisti tutti a 7; Nuova Speranza di Gideon Sa’ar, che sembrava poterla novità di questa tornata elettorale – la quarta in due anni – si ferma a 6 come Yisrael Beytenu e il ...

Advertising

lucianonobili : “Noi non dobbiamo decidere oggi le alleanze, stiamo sui contenuti e sulla politica. Ma certamente non andremo mai a… - StefanoCavatton : @Martinetus Le elezioni servono a questo, a decidere chi deve governare. - MastriTina : @Andyesti @PPicerni Basterà rammentare loro chi sarà a decidere le candidature alle prossime elezioni. Chi vorrà esserci? - infoitinterno : Elezioni Regionali in Calabria, non c’è ancora il candidato del centrodestra. Scintille tra Meloni e Salvini: “per… - Robiavo : @ItaliaViva @matteorenzi Infatti come è possibile, ma stai sereno non dovete decidere, siete al capolinea, con le p… -

Ultime Notizie dalla rete : decidere elezioni Lamorgese: 'Troppi sbarchi dalla Libia, l'Ue li fermi. Serve nuovo patto sui migranti' ...e appena insediato un governo di unita nazionale con l'obiettivo di portare i libici alle elezioni ... i tentativi di sbarco andranno moltiplicandosi e il governo dovrà decidere quali misure adottare, ...

Elezioni comunali a Napoli Maresca temporeggia e irrita i partiti: 'Basta, deve decidere' Si intensifica il pressing dei partiti del centrodestra su Catello Maresca . Non si tratta ancora di un ultimatum, ma l'eccesso di attendismo comincia a stancare Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega.

Elezioni comunali a Napoli Maresca temporeggia e irrita i partiti: «Basta, deve... ilmattino.it Obiettivo conferma per il Ppd di Breggia Presentati liste e obiettivi in vista delle elezioni comunali del 18 aprile. Solo uno dei due municipali uscenti sollecita un nuovo mandato ...

Elezioni Israele, Netanyahu vince ma è rebus maggioranza Il primo ministro uscente Benjamin Netanyahu vince le quarte elezioni legislative in meno di due anni in Israele, ma come già accaduto nelle occasioni precedenti non ottiene la maggioranza assoluta de ...

...e appena insediato un governo di unita nazionale con l'obiettivo di portare i libici alle... i tentativi di sbarco andranno moltiplicandosi e il governo dovràquali misure adottare, ...Si intensifica il pressing dei partiti del centrodestra su Catello Maresca . Non si tratta ancora di un ultimatum, ma l'eccesso di attendismo comincia a stancare Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega.Presentati liste e obiettivi in vista delle elezioni comunali del 18 aprile. Solo uno dei due municipali uscenti sollecita un nuovo mandato ...Il primo ministro uscente Benjamin Netanyahu vince le quarte elezioni legislative in meno di due anni in Israele, ma come già accaduto nelle occasioni precedenti non ottiene la maggioranza assoluta de ...