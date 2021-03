Zoe Cristofoli e Theo Hernandez è finita? Gli indizi social

Advertising

EternoRN93 : RT @IlfuEelst: Arrivano conferme: Il calciatore del Milan Theo Hernandez e Zoe Cristofoli si sono lasciati, la modella e influencer verones… - verok_cal : Buongiorno a tutti e in particolare a zoe cristofoli che finalmente si è decisa a levarsi dai coglioni e a rifarci… - Giacomobacci2 : RT @PianetaMilan: E' già finita la love story tra Theo e Zoe? Da questi indizi social pare proprio di si... ?? I dettagli ? - rimaneilmilan : RT @IlfuEelst: Arrivano conferme: Il calciatore del Milan Theo Hernandez e Zoe Cristofoli si sono lasciati, la modella e influencer verones… - Captain_ACMeme : RT @IlfuEelst: Arrivano conferme: Il calciatore del Milan Theo Hernandez e Zoe Cristofoli si sono lasciati, la modella e influencer verones… -

Ultime Notizie dalla rete : Zoe Cristofoli

Pianeta Milan

... Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione , che si sono innamorati proprio in tv, il difensore del Milan Theo Hernandez e la fidanzatada si sono da poco trasferiti, gli influencer ...E ancora, tra Victoria e Micaela, ecco il triangolo di AdrianoÈ già arrivata al capolinea la storia d’amore di Zoe Cristofoli e Theo Hernandez? I fan non hanno potuto non notare alcuni indizi social, che pare facciano da conferma su una rottura. Da mesi ...Nuovo scatto social per Zoe Cristofoli: la compagna di Theo Hernandez, difensore del Milan, ha postato sul suo profilo Instagram alcune immagini del suo ultimo shooting. Fotografie in bianco e nero ch ...