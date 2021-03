Udinese, Musso: “Questa squadra ragiona da grande, non ci accontentiamo della salvezza” (Di martedì 23 marzo 2021) Il portiere dell’Udinese, Juan Musso, nel corso di un’intervista rilasciata al canale tematico bianconero, ha commentato la stagione del club friulano: “Penso che, con la Lazio, la sconfitta non sia stata meritata. La squadra ha fatto molte più cose buone che cattive, ce la giochiamo sempre con tutti anche con quelle squadre sulla carta più forti. Noi, però, non ci sentiamo più forti né più deboli di nessuno, giochiamo ogni gara come se fosse l’ultima e credo che ieri il pareggio ci stesse. Siamo una squadra che ha raccolto tanto basandosi sulla fase difensiva, molto compatta. La nostra compattezza ci ha portato molti risultati, anche ieri, a parte il gol, la Lazio non ci ha creato grossi problemi, anzi siamo cresciuti anche nella fase offensiva e abbiamo creato pericoli. Sono convinto che Questa ... Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Il portiere dell’, Juan, nel corso di un’intervista rilasciata al canale tematico bianconero, ha commentato la stagione del club friulano: “Penso che, con la Lazio, la sconfitta non sia stata meritata. Laha fatto molte più cose buone che cattive, ce la giochiamo sempre con tutti anche con quelle squadre sulla carta più forti. Noi, però, non ci sentiamo più forti né più deboli di nessuno, giochiamo ogni gara come se fosse l’ultima e credo che ieri il pareggio ci stesse. Siamo unache ha raccolto tanto basandosi sulla fase difensiva, molto compatta. La nostra compattezza ci ha portato molti risultati, anche ieri, a parte il gol, la Lazio non ci ha creato grossi problemi, anzi siamo cresciuti anche nella fase offensiva e abbiamo creato pericoli. Sono convinto che...

Advertising

InteristDrew : RT @it_inter: La Roma ha preso contatti con l'agente di #Musso, tentativo di sorpasso sull'Inter che non può garantire un posto da titolare… - MilanPress_it : Il portiere è accostato al Milan in caso di partenza di Donnarumma - it_inter : La Roma ha preso contatti con l'agente di #Musso, tentativo di sorpasso sull'Inter che non può garantire un posto d… - internewsit : Musso: «Futuro? Fa piacere che interesso ad altri club, testa all'Udinese» - - ilRomanistaweb : ?? #Udinese, #Musso: 'Mi fa piacere sapere che posso interessare ad altre squadre' -