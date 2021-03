Tofalo (M5S) mantiene l’alloggio dell’Aeronautica, ma non è più sottosegretario. La Difesa: “Deve lasciarlo” (Di martedì 23 marzo 2021) A un mese dalla caduta del governo guidato da Giuseppe Conte, il deputato M5S Angelo Tofalo non ha ancora lasciato il monolocale ristrutturato e arredato nel palazzo dell’Aeronautica in viale Castro Pretorio, a Roma, che gli era stato fornito come alloggio di servizio quando era sottosegretario alla Difesa, nonostante non abbia più alcun incarico al ministero. A riportarlo è il Corriere della Sera. La legge concede 90 giorni per lasciare l’alloggio di servizio, dunque Tofalo avrebbe tempo fino al 16 maggio. Tuttavia, dal momento che l’assegnazione era stata un’eccezione, ci si aspettava che nel giro di pochi giorni sarebbe stato organizzato il trasloco. Questo invece non è accaduto, così la Difesa ha deciso di avviare la procedura sottolineando le “cessate esigenze” ... Leggi su tpi (Di martedì 23 marzo 2021) A un mese dalla caduta del governo guidato da Giuseppe Conte, il deputato M5S Angelonon ha ancora lasciato il monolocale ristrutturato e arredato nel palazzoin viale Castro Pretorio, a Roma, che gli era stato fornito come alloggio di servizio quando eraalla, nonostante non abbia più alcun incarico al ministero. A riportarlo è il Corriere della Sera. La legge concede 90 giorni per lasciaredi servizio, dunqueavrebbe tempo fino al 16 maggio. Tuttavia, dal momento che l’assegnazione era stata un’eccezione, ci si aspettava che nel giro di pochi giorni sarebbe stato organizzato il trasloco. Questo invece non è accaduto, così laha deciso di avviare la procedura sottolineando le “cessate esigenze” ...

Advertising

Corriere : Il M5S Tofalo mantiene l’alloggio dell’Aeronautica. La Difesa: non è più sottosegretario deve lasciarlo - Daniele_Manca : Tofalo (5 Stelle) non lascia la casa dell’Aeronautica. La Difesa: deve andarsene, ?@Corriere? #Sarzanini #esclusiva - ragusaibla : Angelo Tofalo (M5S) mantiene l’alloggio dell’Aeronautica. La Difesa: lo lasci, non è più sottosegretario - mapiele : RT @GeMa7799: Tofalo e l'appartamento dell'Aeronautica: 'Perché l'ex sottosegretario M5s non l'ha ancora lasciato?'...deputato ed ex sottos… - LiKytai8 : Angelo Tofalo e l'appartamento dell'Aeronautica: 'Perché l'ex sottosegretario M5s non l'ha ancora lasciato?' – Li… -