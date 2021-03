Talent show e industria musicale: Amici, X Factor e Tik Tok (Di martedì 23 marzo 2021) Musica e Televisione E mentre la ventesima edizione del serale di Amici di Maria De Filippi è partita con il botto, quasi moltiplicando gli ascolti del debutto dell’edizione precedente, grazie a un’Alessandra Celentano battagliera più che mai e all’innesto di Emanuele Filiberto di Savoia, ritorna in auge il grande dibattito sui Talent show canori nostrani. Il derby è tra il longevo format di Canale5 e X Factor, prima su Rai2 e poi consacrato cult su Sky. Amici, negli anni, come ha ricordato oggi su Libero Gianluca Veneziani, ha sfornato molti più cantanti di successo, con carriere lunghe e rispettabili. Basti pensare ad Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Annalisa Scarrone ed Elodie, le vere star, tutte donne, seguite poi con distacco da Irama, Marco Carta, The Kolors e Valerio Scanu. Ma se si guarda ... Leggi su tvzoom (Di martedì 23 marzo 2021) Musica e Televisione E mentre la ventesima edizione del serale didi Maria De Filippi è partita con il botto, quasi moltiplicando gli ascolti del debutto dell’edizione precedente, grazie a un’Alessandra Celentano battagliera più che mai e all’innesto di Emanuele Filiberto di Savoia, ritorna in auge il grande dibattito suicanori nostrani. Il derby è tra il longevo format di Canale5 e X, prima su Rai2 e poi consacrato cult su Sky., negli anni, come ha ricordato oggi su Libero Gianluca Veneziani, ha sfornato molti più cantanti di successo, con carriere lunghe e rispettabili. Basti pensare ad Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Annalisa Scarrone ed Elodie, le vere star, tutte donne, seguite poi con distacco da Irama, Marco Carta, The Kolors e Valerio Scanu. Ma se si guarda ...

